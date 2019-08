Door: Redactie

De laatste weken beklagen bewoners van het Felland in Haren zich over ‘ongure types’ die met zaklampen panden observeren. In het afgelopen weekend is er gereedschap gestolen bij een bouwbedrijf aan het Felland. Een gewaarschuwde lezer telt voor twee.

Ziet u iets verdachts? Bel 0900-8844 (politie). Ziet u een inbraak gebeuren, bel 112.