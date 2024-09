Festival NoorderZINN (14 september) in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 14 september viert ZINN haar jaarlijkse NoorderZINN festival.

Dit is hét moment om met bewoners, familie, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers een gezellige dag te hebben op het terrein van De Dilgt. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur is er een markt met een een uitgebreid programma, waarbij bezoekers kunnen genieten van optredens van De Hunzevaarders, CMV Oranje, Bert Solo, Flexibel, koor De Dilgt, een sneltekenaar én natuurlijk lekker eten en drinken. Aan de kleine bezoekers is ook gedacht, zij kunnen zich vermaken op de kindermarkt met een springkussen, zweefmolen, schminken of een XXL bellenblaas-act. Betalen kan op de markt veelal met contant geld, maar neem voor de zekerheid een pinpas mee. Entree is gratis, wees welkom!

De Dilgt vindt u aan de Dilgtweg in Haren.