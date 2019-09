Fietsclinic voor senioren in Haren

Door: Redactie

Na de enthousiaste opkomst in het voorjaar organiseert Torion, in samenwerking met Verkeerswijzer Groningen, ook dit najaar weer een fietsclinic voor senioren.

Op dinsdagochtend 1 oktober geven fietsdocenten in sportcentrum Scharlakenhof tips en handvatten over het gebruik van de fiets en de e-bike. De clinic begint met een voorlichting over fit en veilig blijven fietsen en over het belang van blijven bewegen. Ook wordt ingegaan op de functieafname door het ouder worden, de snelheidsrisico in potentieel gevaarlijke omgevingen en de risico’s van afleiding in het verkeer. Op de parkeerplaats kunnen deelnemers oefenen in veilig opstappen en wegrijden zonder te wankelen, bochtjes maken en op smalle stroken fietsen.

Voor meer informatie over deze fietsclinic neem dan contact op met Torion, 050-534 41 73, info@torion.nl