Fietsen van coast to coast: Wat bezielde Wim Reckers?

Nieuws:

Door: Redactie

In 2022 fietste Wim Reckers (1958) uit Haren 6300 kilometer van (zoals hij zelf zegt) ‘oceaan naar oceaan’ dwars door Amerika. Hij ging kapot door hitte, was wanhopig door tegenslag en ondervond naastenliefde in Niemandsland. Waarom deed hij zichzelf dit aan? “Ik wilde weten of mijn negatieve beeld van Amerika klopte.”

Midwest

Wim Reckers is een verhalenverteller en het leuke is dat zijn verhalen non-fictie zijn. En autobiografisch. Hij laat tussen de regels door merken dat hij het allemaal ook best een gekke onderneming vond, maar dat hij het avontuur niet had willen missen. “Ik heb me op sommige punten slecht voorbereid”, erkent hij. “Ik wilde in de rechte lijn door de Midwest van Portland Oregon naar New York. Maar dat is voor fietsers niet best, want je moet op autowegen fietsen waar trucks op 40 centimeter afstand met veel geraas passeren. En er waren trajecten waar geen boom stond en ik maar moest hopen op een waterkraan als mijn drie bidons leeg waren. Het was er 45 graden.”

Over zijn reis schreef hij een boek, dat verkrijgbaar is bij Boomker. Titel: Niemandsland. Prijs: 23,-.

In Haren de Krant van augustus vertelt hij het verhaal achter deze monstertocht.