Fietser gewond na eenzijdige valpartij

Door: Redactie

Fietsend van Haren naar Groningen is een fietser zaterdagavond rond 23.45 uur ongelukkig ten val gekomen op het fietspad langs de Rijksstraatweg.

De valpartij vond plaats even ten noorden van de Dilgtweg. Hoe de fietser ten val kon komen is niet duidelijk, evenmin of er alcohol in het spel was. De ernst van de kwetsuur maakte het nodig dat de fietser door ambulancepersoneel werd behandeld en naar het ziekenhuis is gebracht.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant