Frank Antens introduceert ‘nieuwe muziektaal’ in Haren

Door: Redactie

Het aloude notenschrift is nog steeds de internationale voertaal in de muziekwereld. Maar het is voor veel mensen een moeilijke ‘taal’ om te leren. De muziekbalken worden wel eens krentenbrood vol stipjes genoemd. Kan het anders, vroeg pianist Frank Antens zich af.

Letters

Hij heeft een eigen notatiemethode ontwikkeld: LetterMusic. De muziek wordt in letters genoteerd op een visueel toegankelijke manier (zie foto). “Het blijkt vooral bij mensen, die het pianospelen weer willen oppakken, een heel goede manier te zijn om weer muziek te gaan maken”, zegt de bedenker. “Maar ik heb ook jonge leerlingen en zelfs beginners, die de informatie nu veel beter verwerken en gemakkelijker tot pianospelen komen.” Antens biedt sinds kort in Haren pianolessen aan, dat kan ook online.

Brabander

Frank Antens woont in Oosterhout en is in Haren nog onbekend. “Mijn vrouw is een Groningse en we willen op termijn naar Groningen verhuizen”,zegt hij. “Ik heb nu een pianostudio in Oosterhout, maar wil vast gaan werken aan een klantenkring in Haren en omgeving. Ik geef de lessen 1 á 2 keer per maand bij de mensen thuis. Mijn doel is om later een studio in Haren te starten met twee piano’s, omdat samen spelen voor de leerlingen heel prettig is.” De Brabantse pianoleraar begon als kind al met pianospelen en werd opgeleid voor klassiek piano op het conservatorium in Rotterdam. Hij speelde in ensembles, was docent op een muziekschool en geeft sinds 1999 pianolessen met zijn eigen muziektaal. Overigens: wie les wil in het traditionele notenschrift is ook nog steeds welkom.



Mozart

Antens: “Muziek is voor mij een manier om mensen te bereiken en ontroeren. Ik speel licht en klassiek, maar klassiek staat het dichtst bij mij. Ik speel graag Mozart, omdat die geniaal was in zijn eenvoud. Luister maar eens naar Fantasie in C mineur…..” Wie contact met hem wil kan hem mailen op f.antens@hetnet.nl. Of kijk op www.frankantens.nl