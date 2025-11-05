Froukje Charitou-Hingstman met pensioen

Nieuws:

Door: Redactie

Op 1 januari 2026 komt een einde aan de loopbaan van de Harense huisarts Froukje Charitou-Hingstman. Zij gaat met pensioen.

Zij begon haar loopbaan als tropenarts en belandde in 2011 als huisarts in de praktijk in Haren, waar ook haar broer Albert als huisarts werkzaam is.

Per 1 januari wordt haar plek ingenomen door dokter Annette van Hattem. Op 7 januari kunnen patiënten in Ons Centrum hun dokter nog een keer de hand drukken en kennismaken met haar opvolger. Tijden: 16.00-17.30 uur.

De praktijknaam zal worden gewijzigd in Hingstman & Van Hattem.