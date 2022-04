Gaat bouw Transferium De Punt door? Nieuwe raad in Tynaarlo aan zet

Door: Redactie

De Provincie Drenthe wil een transferium aanleggen nabij de A28 in De Punt. Daarvoor worden ook de op- en afritten van de snelweg verlegd. De actiegroep www.transferium-nee.nl verzet zich tegen de plannen om twee redenen. Het project vernietigt flora en fauna in dit gebied langs de Drentse Aa en bovendien vindt men het project nutteloos, omdat vijf minuten verderop al een transferium is (Haren). Volgens Erik Bazuin van Transferium-Nee lijkt de kans groter geworden, dat de gemeente Tynaarlo, die het laatste woord heeft, alsnog tegen stemt.

Bazuin verwijst naar de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen van 16 maart. Hij zegt: “Het klopt dat de verwachte meerderheid in Tynaarlo nu tegen een transferium is.

Alleen CU was voor en de vraag is of zij in de nieuwe coalitie willen en dit voor lief nemen. Maar de aanpassing van de op- en afritten is nog onzeker.” Met die laatste opmerking doelt Bazuin erop dat hij niet zeker weet of het afblazen van het transferium automatisch zou betekenen dat de reconstructie van de op- en afritten ook van de baan is. Daarover zou de Provincie Drenthe dan weer moeten beslissen. Bazuin: “Blazen ze alles dan af of blijven de aanpassingen van de op- en afritten nog doorgaan.

We hebben advies aan deskundigen gevraagd over de verkeerssituatie en deze zien de plannen niet als een verbetering.

RWS wou dit hele plan niet maar heeft ingestemd omdat de Provincie alles betaalt.”

Wat Erik Bazuin betreft moet ook de reconstructie van tafel. Hij heeft een WOB-verzoek ingediend bij de Provincie Drenthe, omdat hij ernstige twijfels heeft over het natuuronderzoek dat de provincie (al dan niet) heeft gedaan om deze plannen te rechtvaardigen. Samengevat lijken de kansen voor dit plan iets te zijn afgenomen door de verkiezingsuitslag. Wordt vervolgd in de raadszaal van de gemeente Tynaarlo.

Achtergrond bij dit onderwerp

Erik Bazuin uit Glimmen wil niet lijdzaam toezien hoe een flink stuk natuurgebied bij Glimmen wordt geruïneerd voor een (naar zijn mening) onnodig transferium bij De Punt. Tussen Total en de snelweg komen een parkeerplaats, bouwwerk met wachtruimte en fietsenstalling. Voorts komt er een busstation. De herinrichting van op- en afritten van de A28 die hiermee samenhangen maken volgens Bazuin inbreuk op een waardevol natuurgebied aan de oevers van de Drentse Aa. Samen met Sylvie Westerhof uit Tynaarlo is hij de lobby ‘Transferium De Punt: nee’ begonnen. Er loopt een online petitie die al ruim 1700 keer is getekend en de teller loopt op. Wat is er aan de hand?

Ideeën voor een transferium bij De Punt leven al sinds 2013. In 2017 hebben de Provincie Drenthe en Gemeente Tynaarlo uiteindelijk het principebesluit genomen dat dit inderdaad moet doorgaan. Het is de bedoeling om langs de A28 bij De Punt schuin achter Total een transferium (parkeerplaats) aan te leggen. Kosten rond 17 miljoen euro. Er is plaats voor 200 auto’s en dat kan worden uitgebreid naar 400. Om alvast ruimte te bieden voor die uitbreiding worden de afrit en oprit A28 vanuit het noorden verlegd (tussen snelweg en kanaal). De kaart laat dit zien. Beide plannen zijn voor Bazuin en Westerhof onbegrijpelijk en onacceptabel. Zij wijzen op het transferium bij Haren, slechts enkele autominuten verwijderd van De Punt.

Foeragerende vogels, zoogdieren

Los van het ontbreken van de noodzaak maakt Erik Bazuin zich grote zorgen over de aantasting van flora en fauna in dit gebied. Volgens hem wordt het natuurlijk leven nauwelijks benoemd in de planvorming en worden door de plannenmakers achterhaalde cijfers gebruikt. Daarom heeft hij zelf de flora en fauna actueel in kaart gebracht. Volgens hem leven er tientallen soorten vogels, waaronder de ijsvogel en roerdomp. Maar het is ook de thuishaven voor otter, hermelijn, bever, bunzing en hermelijn. Al dit leven wordt volgens hem vernietigd als het ‘onnodige transferium’ daadwerkelijk wordt aangelegd.

Natuurhistorie

Bazuin en Westerhof voeren ook historische argumenten aan om de plannen te torpederen. Zij wijzen op een kritische analyse van bouwhistoricus Jim Klinger. De politiek in de Gemeente Tynaarlo is niet unaniem positief over het project. Opvallende voorstanders van het transferium zijn D66 en VVD, aldus Erik Bazuin. Opvallende tegenstanders zijn GroenLinks, PvdA en twee lokale partijen.

Waarom is dit nodig?

De Provincie Drenthe legt uit waarom het project gewenst is: “Drenthe zet in op verkeersveiligheid en op goede bereikbaarheid. De manier van reizen verandert. Nu reizen we vaak nog rechtstreeks. In de toekomst zal reizen meer via overstaplocaties gaan. Daar kiest u wat u past: de bus, (deel)auto of e-bike bijvoorbeeld. Om dit mogelijk te maken, creëren we overstapplaatsen rondom steden, hubs genoemd. Zo kunnen reizigers slim en snel op hun plaats van bestemming komen. Transferium De Punt wordt een hub waar verschillende vervoerswijzen samenkomen. Auto’s van de A28 en de N34 komen er samen met bussen vanuit de regio. Vanuit Drenthe kunt u van Transferium De Punt snel en comfortabel reizen. Zo verbinden we de regio met de stad, nu en in de toekomst. Het is een schakel in uw reis; ongeacht de wijze van vervoer, de plek van vertrek of de eindbestemming.”

Petitie tekenen?

De petitie, die Bazuin en Westerhof op een professionele website promoten wordt dagelijks ondertekend en bij het ter perse gaan van deze Glimmer’lei stond de teller op meer dan 1700 keer. Voordat de gemeente Tynaarlo instemt met het bestemmingsplan willen zij de gemeenteraad laten zien dat er geen draagvlak is. Wie het verhaal van de bezwaarden wil lezen en de petitie wil ondertekenen kan kijken op: https://transferium-nee.nl. Wie de uitleg van de provincie wil lezen kijkt op: www.provincie.drenthe.nl (zoekterm: transferium de punt).

Hieronder het plan. Onder is het zuiden. De snelweg gaat hier over de Groningerstraat, links in de richting van De Punt.