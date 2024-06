Ganzen wandelen tijdens de avondspits door Haren (verslag door Jeroen Nienhuis)

Door: Redactie

Een gevaarvolle tocht door de bebouwde kom

Door Jeroen Nienhuis, Haren

In Haren broeden enkele paren Canadese ganzen. Dat doen ze bijna altijd op eilandjes, omdat ze daar veilig zitten. In het dorp zijn maar weinig van die eilandjes. Een daarvan is in de vijver aan de Ereprijsweg. Hier broeden al jaren ganzen. Als na een maand op het nest zitten de eieren uitkomen blijft de familie eerst enkele weken bij de vijver. Bij gevaar kunnen ze dan snel naar het water vluchten. Het is voor opgroeiende kuikens belangrijk dat ze in contact komen met soortgenootjes. Die zijn er niet aan de Ereprijsweg, maar wel in het ongeveer 900 meter verderop gelegen Burgemeester Boeremapark. Daarom ondernemen de ouders met hun kleine donskuikens lopend de tocht naar het park. Dit is niet zonder gevaar. Vorig jaar is bij de wandeling de ganzenmoeder omgekomen. In de meeste jaren zijn de ganzen, herkenbaar aan een genummerde groene halsband, ineens in het Boeremapark. Uit enkele jaren hebben we wat informatie over het tijdstip van vertrek en de afgelegde route. Bijna alle keren vertrokken ze ’s ochtends, liepen ze niet de kortste route, namen ze wel eens de verkeerde afslag en deden ze er enkele uren over om op hun bestemming te komen. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om de wandeling bijna vanaf het begin vast te leggen.

Op vrijdagmiddag 14 juni rond 5 uur ’s middags zijn ze tijdens de avondspits vertrokken. We werden hierop geattendeerd door een bewoonster van de Ereprijsweg. Beide ouders en hun vier jongen van twintig dagen oud zijn als eerste gezien op een grasveldje aan de Wederikweg. Daar vandaan zijn ze via een brandgang en een parkeerplaats naar de flat “Het Perron” (vlakbij de Bradetunnel bij het station) gelopen. Daar kwamen de ganzen een lapjeskat tegen en gingen ze, achterna gezeten door de kat, in hoog tempo over het voetpad naar de spoorwegovergang Oude Middelhorst. De kat hield het hier voor gezien en ging terug. Ondertussen was de spoorwegovergang gesloten voor een naderende trein. De auto’s stonden te wachten en de ganzen waren zo verstandig het spoor niet over te steken. Ze liepen liepen via het schouwpad langs het spoor naar de volgende spoorwegovergang (Waterhuizerweg). Hier waren ondertussen de spoorbomen ook dicht gegaan en de ganzen doken iets de spoorberm in voor de passerende trein. Nadat de spoorbomen weer open waren en het verkeer begon te rijden staken de ganzen het spoor over. Niet via de overweg, maar iets daarvoor. Het kostte ze ongeveer 2 minuten om met z’n allen de zes railstaven over te komen. Aan de overkant liepen ze de Molenkampsteeg af. Bij het oversteken van de Middelhorsterweg wachtten de auto’s netjes op de overstekende ganzenfamilie. Nog steeds in hoog tempo liepen ze over het voetpad naar de Parkweg. Ze wisten dat ze hier naar rechts moesten en liepen midden over de straat recht op de ingang van het park af. Na bijna een half uur stevig doorlopen en met een kleine omweg arriveerden ze met z’n allen in het veilige Boeremapark. Het nieuws van de aankomst ging snel. Binnen een paar minuten kwamen de andere ganzen polshoogte nemen.

Foto’s:

Oversteken spoorwegovergang Waterhuizerweg

Snel wandelend door de Molenkampsteeg

Aangekomen bij het Boeremapark

In het Boeremapark bij de andere ganzen