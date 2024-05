Door: Redactie

In het gehucht Essen is de weg afgesloten wegens een lekke gasleiding. Deze is geraakt tijdens werkzaamheden. Volgens de aannemer die de lekkage heeft veroorzaakt had de leiding er volgens de tekening niet mogen liggen.

De brandweer is ter plaatsen en Enexis komt het probleem verhelpen.

Foto: Patrick Bolhuis 112Groningen/Haren de Krant