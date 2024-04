Gastcolumn door Peter van der Tang uit Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Gastcolumn

Door Peter van der Tang, Haren

Kun je het verval van je eigen lichaam beïnvloeden?

Op 14 mei word ik 60 jaar. Die proactieve gezondheidsaanpak die ik voor ogen had toen ik 50 werd, moet nu echt concreet worden. Afgelopen 10 jaar heb ik veel geleerd over de uitdagingen van ouder worden. Ouder word je vanzelf, daar hoef je niks voor te doen? Niet dus. Tekenen van energieverlies, vermoeidheid, verlies van motivatie om dingen te doen, krachtverlies, chronische pijntjes, immuunsysteem- of slaapproblemen, maken dat opletten is geboden. Je lichaam vervalt helaas waar je bij staat. Het verbeteren van de kwaliteit van leven wordt nu echt dringend, zeker omdat deze tekenen mogelijke voorbodes zijn van hartfalen, leverfalen, diabetes, verval van bot- en spiermassa, neurologische aandoeningen en kanker.

De problemen die ik heb gezien bij mijn ouders wil ik voor zijn. Om medicijnen of ziekenzorg zo lang mogelijk buiten de deur te houden betekent dit dat ik naast voldoende zon, bewegen en slaap, moet zorgen voor de beste bouwstoffen voor de optimalisatie van mijn eigen gezondheid. Die bouwstoffen, mineralen, vitaminen, aminozuren en essentiële vetzuren, zouden op ieders menu moeten staan. In de juiste combinatie, zoals je lichaam ze herkent. Mineralen zijn het allerbelangrijkst. Heb je er niet genoeg van of is je mineralenbalans niet in evenwicht, dan heeft dit impact op je gezondheid. Om deze reden heb ik van mineralen mijn werk gemaakt en wil ik mijn kennis hierover delen. Met een hoog geconcentreerd vloeibaar complex van 72 natuurlijke essentiële mineralen beschik ik over een solide basis die door haar ionische samenstelling perfect opgenomen wordt door de cellen in je lichaam. De elektrolyten in dit complex zijn van natuurlijke bron uit het Great Salt Lake Utah. Op www.ultrafood.nl vind je informatie over deze Trace Minerals en de samenstelling. Wil je het effect van deze mineralen druppels zelf ervaren? Ik deel graag mijn positieve ervaring en nodig je uit om snel een gratis flesje Trace Mineral Drops te komen halen in Haren, bij Kruidenier Wolters. Hier ligt voor de eerste 100 gegadigden een flesje Trace Mineral Drops te wachten. Op is op dus wees er gezwind bij. https://www.ultrafood.nl

Note van de uitgever na reacties van lezers: Dit betreft een advertorial.