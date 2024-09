Gastcolumn ‘Goede Raad’ door Mariska Sloot (Haren)

Nieuws:

Door Mariska Sloot, raadslid Stadspartij 100% voor Groningen

Geld

In de weken voorafgaand aan het reces draaien de raadsleden vaak lange en drukke dagen.De voorbereidingen voor de besprekingen van de jaarrekening en de voorjaarsnota nemen veel tijd in beslag. De jaarrekening is de verantwoording van het college van het afgelopen jaar: hoe heeft de gemeente haar geld uitgegeven en is dat in lijn met de afspraken die in de vorige begroting zijn gemaakt. Gedurende dat jaar is de Raad vaak al op de hoogte gebracht van eventuele afwijkingen of veranderingen. Wat dat betreft is die jaarrekening dus oud nieuws. Je kunt er als raadslid ook niets meer aan veranderen, hooguit melden dat je het ergens niet mee eens bent. Maar het is dan al gebeurd, een gepasseerd station. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je die jaarrekening goed moet doorvlooien. De Raad heeft immers het budgetrecht en is daardoor eindverantwoordelijk. Nee, veel interessanter is de voorjaarsbrief, of voorjaarsnota. Het college neemt dan alvast een schot voor de boeg op de begroting. Hier kan de Raad echt iets betekenen! Je kunt het college alvast zinnige suggesties voor die begroting meegeven. Je kunt alvast aangeven waar je het straks echt niet mee eens zult zijn. En het gaat wel echt ergens over: de begroting van onze gemeente is een miljard euro! Een deel daarvan is geoormerkt, die kosten liggen wettelijk vast. Maar een groot deel wordt door de Raad in november bepaald. Het is goed dat de raadsleden hier druk mee zijn. Zij zijn uw vertegenwoordigers en het gaat per slot van rekening om gemeenschapsgeld, uw geld! Het is nu al duidelijk dat de gemeente het de komende jaren met minder geld zal moeten doen, er moet dus gekozen worden.

Het wordt nog een spannende tijd tot november!