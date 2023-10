Geen ruimte meer voor jaarlijkse kermis op Raadhuisplein

Door: Redactie

De ontwerpers van het nieuwe Raadhuisplein in Haren, het bureau LAOS, hebben in geen van haar drie ingediende plannen ruimte vrijgehouden voor de kermis, die ieder jaar in april neerstrijkt in Haren.

Volgens Mathijs Dijkstra van LAOS is er heel goed over nagedacht, maar heeft men toch de keuze gemaakt om de kermis buiten de plannen te laten. Dat heeft volgens hem te maken met het feit dat de kermis maar kort in Haren is en desondanks een dominante plek zou opeisen. In de talkshow Tafel van Haren (die volgende week op Spotify is te beluisteren) legt hij uit hoe het bureau is omgegaan met de vele wensen en eisen van Harenaars en hoe die uiteindelijk (wel of niet) in de ontwerpen zijn terechtgekomen.

De kermis heeft in Haren verschillende locaties gehad. In de jaren 70 stond deze op het huidige sportpark De Koepel (ingang Onnerweg), later verhuisde ze naar De Schakel en Haderaplein, om na 1998 zich te concentreren op het Haderaplein achter het toenmalige gemeentehuis. Die plek wordt straks bebouwd en biedt dus ook niet langer ruimte aan botsauto’s en zweefmolen.

