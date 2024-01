Geld is niet het probleem – Open studio zoekt nog geschikte locatie

Door: Redactie

De organisatie Vrijdag wil jongeren in Groningen actief betrekken bij culturele activiteiten. Met een goede reden. “Dat bevordert het welzijn. Dat is onderzocht. Wij verbinden daarom cultuur met het sociaal domein”, zegt Benthe van Aalst. In Groningen bereikt men dit doel al heel aardig met het concept Open studio. In Haren willen jongeren dat ook en er is budget. Maar het is nog niet gelukt om een geschikte ruimte te vinden. Wie heeft tips?

“Open studio is drempelloos voor jongeren tussen 12 en 27 jaar”, zegt Benthe. “Het is een ruimte waar ze zich op allerlei manieren kunnen ontplooien. Alles is denkbaar en niets is gek. We hebben voorbeelden van jongeren die zadelhoezen voor hun scooters willen borduren, ontwerpen willen maken voor het wrappen van hun auto of eigen sneakers willen ontwerpen. Open studio biedt ze de ruimte. Iedere studio heeft een eigen professioneel artistiek begeleider.” Volgens Benthe bestaat het concept al met succes in zeven Groningse wijken. In Haren zijn (met hulp van de jongerenwerkers) inmiddels gesprekken gevoerd met jongeren. Benthe: “Die zijn erg enthousiast, ze hebben allerlei leuke ideeën en plannen. Zodra we een geschikte ruimte hebben gevonden gaan we de vacature openen voor de begeleider in Haren. Daarin gaan de jongeren ook een rol spelen, ze gaan meebeslissen wie hun begeleider in de Open Studio wordt.”

Tips?

Alle seinen staan op groen, behalve de huisvesting. Benthe zoekt een ruimte in Haren die niet gedeeld hoeft te worden en die het gebruik door jongeren aankan. Tips kunnen worden gemaild aan: benthe.vanaalst@bijvrijdag.nl www.bijvrijdag.nl/openstudio

foto: Benthe van Aalst