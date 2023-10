Gemeente aan de slag in oude buitenbad Scharlakenhof

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente is momenteel in het overwoekerde buitenbad van Zwembad Scharlakenhof aan het werk. De oude kunststof afdekking van de baden wordt verwijderd nadat deze enkele keren door vandalen in brand was gestoken. De gemeente kreeg een melding van een verontruste wandelaar, die meende dat het oude bad (de restanten daarvan) werden verwijderd. De gemeentelijke bouwinspectie ging ter plaatse bij de mensen van de gemeente informeren hoe het zat.

De ruïnes van het oude buitenbad, dat van 1975 tot 1990 heeft bestaan, worden de laatste jaren verslonden door oprukkende natuur. Dat proces levert mooie plaatjes op, die worden gewaardeerd door wandelaars. De situatie kon ontstaan, doordat een geplande ontwikkeling van dit gebied (woningbouw) in 2011 vastliep en vervolgens niemand meer omkijkt naar deze hectare.