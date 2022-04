Gemeente neemt regie in opvang in Nesciohotel Haren – Hoe is het georganiseerd? (met update)

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente heeft per vandaag (1 april) de leiding over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in het Nesciohotel in Haren overgenomen van de Coa. De afgelopen weken was de gemeente ook al betrokken bij de opvang (op meerdere locaties in Groningen), maar vanaf vandaag wordt het Nesciohotel dus ook echt geleid door de gemeente.

Navraag leert dat een locatieleider is aangesteld, die overzicht heeft over alles wat nodig is om de (maximaal) 230 mensen goede opvang te bieden. Deze locatieleider maakt deel uit van een projectteam, dat de opvang in de hele gemeente organiseert. Daarnaast is het Gebiedsteam Haren bij de begeleiding betrokken, maar ook het WIJ team voor o.a. maatschappelijk werk.

De afgelopen weken zijn de vluchtelingen in Haren door de gemeente al voorzien van een BSN-nummer en daardoor kunnen reeds nu kinderen tijdelijk worden toegelaten op de basisscholen. Maar er zijn op Groningse locaties ook al baby’s geboren, die door het BSN-nummer nu direct meedraaien in de zorg en begeleiding van consultatiebureaus.

In Haren gingen de laatste dagen verhalen rond, dat er in het Nesciohotel een chaotische situatie zou zijn, met gebrek een elementaire voorzieningen zoals bedden. Dat blijkt niet te kloppen, want in het hotel waren en zijn gewoon bedden aanwezig. Behoudens mogelijke uitzonderingen lijkt er van chaos volgens de gemeente geen sprake. Er worden nu wasmachines geplaatst. En de keukens worden nu ingericht om te kunnen koken. Totdat dit klaar is verstrekt de gemeente maaltijden aan de mensen uit Oekraïne. Naar wij uit kringen van huisartsen vernemen begint er nu ook structuur te komen in de medische zorg en wordt er gewerkt aan het bemiddelen van bewoners naar werk. Het Nesciohotel wordt beveiligd om onbevoegden te weren en diefstal van goederen te voorkomen. Maar ook om een sfeer van rust te creëren voor de mensen die er verblijven.

Begin volgende week verwachten wij een reportage te kunnen aanbieden vanuit het Nesciohotel.

Update vrijdag 18.00 uur: Het verhaal dat er geen (of onvoldoende) bedden zouden zijn klopt niet. Iemand die af en toe in het Nesciohotel is heeft gezien dat er meer dan genoeg bedden waren en vorige week zijn er zelfs extra bedden en matrassen bezorgd. Over de ‘defecte riolering’: dit verhaal kan te maken hebben met het feit dat er rioleringswerk moest worden gedaan voor het pand, opdat er later eventueel woonunits op het parkeerterrein geplaatst zouden kunnen worden. Tijdelijk heeft het riool toen inderdaad gehaperd, maar structureel was dit probleem niet.