Gemeente reageert razendsnel op serie ‘slechte voetpaden’ van krant: hulde!

Door: Redactie

In Haren de Krant loopt op dit moment een serie artikelen over slechte voetpaden in Haren. De redactie wil aan het eind van dit jaar het slechtste voetpad van Haren kiezen en onder de aandacht brengen van de gemeente. De publicaties hebben tot nu toe al effect, want de gemeente Groningen is dinsdagmiddag in actie gekomen aan de Oosterweg in Haren. Daar meldden wij in de krant een zeer slecht voetpad.

Het traject werd aangedragen door Mirte en Luuk, beiden bewoners van de Coöperatie Haren Werkt aan de Kromme Elleboog. Mirte liep met Luuk (die in een rolstoel zit) over slechte voetpaden en één daarvan was de Oosterweg (foto). En dat traject wordt nu gedeeltelijk aangepakt. Medewerkers van de firma Bolt Wegenbouw (Zuidbroek) hebben het voetpad weer mooi glad gemaakt, zodat Mirte en Luuk er weer rimpelloos kunnen wandelen. Hopelijk worden ook andere slechte trajecten spoedig verbeterd.

Zo was het (boven) en zo wordt het (onder)…