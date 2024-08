Gemeente werkt aan oplossing voor ‘het pad’ bij het Oog van Oosterhaar

Nieuws:

Bewoners van woontoren ‘Oog van Oosterhaar’ aan het Anjerplein zijn (zoals eerder gemeld) kritisch op het maaibeleid, maar ronduit ontevreden over de gemeente als het gaat om andere zaken.

Zoals het looppad rond het gebouw. Voorzitter van de bewonersvereniging is Jeroen Groothuis. Hij zegt dat het onverharde pad in de winter blank staat en slecht begaanbaar is voor ouderen. Nu is de gemeente van plan het pad dan maar te asfalteren, maar dat idee vindt bij de bewoners ook geen genade. Groothuis: “Dit is geheel tegen eigen gemeentebeleid in op het gebied van klimaatadaptatie.” (Tegen verstening, red.).

Een reactie van de gemeente op ‘het pad’: “We hebben de afgelopen jaren veel verschillende vragen en wensen van bewoners rondom de groene zone van het Anjerplein gekregen. In het voorjaar hebben we de vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie al laten weten dat we teruggekomen zijn op het plan om de paden in het groen te asfalteren en dat we twee oplossingsvarianten maken die we met de aanwonenden en de buurt gaan bespreken. Dit zal dit jaar plaatsvinden. We hebben dit jaar de halfverharde paden ‘geschraapt’, ze zijn daardoor weer breder en beter toegankelijk geworden. Het gras rondom de paden is bewerkt, zodat het water beter kan weglopen.”