Gemeente zegt: we hebben geen invloed op alle tariefsverhogingen sport

Door: Redactie

De fracties van Stadspartij, CDA, PVV, SP en VVD hebben het College van B en W van de gemeente Groningen opheldering gevraagd over de pijn die op dit moment wordt geleden door sportvereniging in de gemeente. Zij worden geconfronteerd met forse verhogingen van OZB en veld- en zaalhuur door de gemeente en ze dreigen hierdoor in financiƫle problemen te geraken. Haren de Krant lichtte er onlangs twee uit: TSH (tennis) en VV Glimmen (voetbal). Hieronder de gestelde vragen door de raadsfracties en de antwoorden (in samenvatting).

Vraag:

Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek waar

(sport)verenigingen mee te maken hebben? Zo ja, heeft u een beeld

wat de (mogelijke) gevolgen zijn van deze problemen voor

(sport)verenigingen? Zo ja, kunt u dit delen? Zo nee, bent u bereid dit

inzichtelijk te maken?

Antwoord:

Ja, het college is op de hoogte van de problemen en heeft de signalen

ontvangen. Wij hebben nog geen integraal beeld van de geschetste

problematiek. Een deel van de problematiek wordt veroorzaakt door externe

factoren zoals het landelijk besluit over de BTW regeling en ook een stijging

van de energiekosten. Hier hebben wij geen invloed op. Bij de harmonisatie

van de tarieven, proberen wij alle veranderingen inzichtelijk te maken.

Vraag:

Op dit moment is het college bezig om de begroting 2020 samen te

stellen. Wij hebben begrepen dat voor het sportseizoen 2019-2020 de

tarieven voor de sportclubs bevroren zijn. In de begroting 2020 zullen

echter ook de OZB-tarieven en algemene sporttarieven mogelijk

worden aangepast. Is de Sportkoepel op voorhand betrokken bij deze

aanpassing? Onze fracties zijn van mening dat er zo snel mogelijk

duidelijkheid moet komen voor alle sportverenigingen. Wat is de

planning van het college als het gaat om nieuwe sport- en OZB-

tarieven?

Antwoord:

Wat de OZB-tarieven betreft zullen we in de begroting van 2020 nog geen

besluiten nemen over een tariefdifferentiatie in afwachting van duidelijkheid

over het amendement-Omtzigt. Naar verwachting zal dit nog 2 jaar duren. De

komende jaren is de compensatieregeling voor de OZB van kracht zoals

vastgelegd in de OZB-verordening. De eerste (ambtelijke) bijeenkomst over de harmonisatie van de tarieven voor

sportaccommodaties vindt begin oktober plaats. We willen een integrale

afweging maken waarbij alle kosten en baten meegenomen moeten worden

(huidige tarieven, werkzaamheden die door de clubs worden gedaan,

bestaande contracten et cetera). De Sportkoepel zal hierbij betrokken worden.

Wij streven er naar het gehele traject van harmonisatie van tarieven en de

invoering daarvan in de loop van 2020 te hebben afgerond. Tot dat moment

zullen de oude tarieven, met de gemeentelijke indexering, worden

gecontinueerd.