Gemeentelijke boom in Boeremapark

Door: Redactie

Het Burgemeester Boeremapark in Haren bestaat 90 jaar. Wethouder Janette Bosma plantte er daarom op zaterdag 14 maart een iep, op de plek waar vorig jaar een boom is gesneuveld door een storm. Het park, geopend op 16 oktober 1936, werd vernoemd naar de in 1935 overleden initiatiefnemer, burgemeester Dirk Boerema. Het werd in de dertiger jaren aangelegd in het kader van de werkverschaffing.

Het park is een gemeentelijk monument en ook eigendom van de gemeente. In 2010 werd de stichting Burgemeester Boeremapark opgericht door omwonenden. De stichting zet zich sindsdien in voor het herstel en behoud van het park, in goede samenwerking met de gemeente. Dit jaar organiseert de stichting in het kader van het 90-jarig jubileum verschillende extra activiteiten.