Gemeenteraad geïnstalleerd

Door: Redactie

Deze week, 30 maart, is de nieuwe gemeenteraad van Groningen geïnstalleerd. Ze kunnen nu echt beginnen, de 45 raadsleden van de nieuwe gemeenteraad van Groningen.

Voor het eerst zitten er meer vrouwen dan mannen in de Groningse gemeenteraad: 24 vrouwen en 21 mannen. En niet eerder was de raad zo jong: de gemiddelde leeftijd is 36 jaar. De gemiddelde leeftijd in de gemeenteraad van Groningen was op het eind in de vorige raadsperiode was op het eind 45 jaar. het hele artikel over de nieuwe gemeenteraad lees je op de website van de raad.