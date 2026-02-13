Gemeenteraad wil Carex Haren-visie een kans geven

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeenteraad van Groningen toonde zich afgelopen woensdag begripvol voor de wens van Carex Haren BV om De Biotoop aan de Kerklaan nog tien jaar ongemoeid te laten.

In een meningsvormende vergadering werd duidelijk dat de raad de creatieve broedplaats in zijn huidige vorm waardeert en van belang vindt. Daarom stelt men het op prijs als de gemeente het alternatieve plan van Carex Haren BV (voorlopig niets doen behalve noodzakelijk onderhoud) op zijn minst zou willen onderzoeken en mogelijk meewegen in de besluitvorming.

Zoals bekend ligt er een wensdroom van de gemeente voor De Hortus en De Biotoop, die in december is gepresenteerd. Met name vanuit de hoek van De Biotoop en omwonenden werd daar kritisch op gereageerd, omdat de gemeente in principe De Biotoop grotendeels wil slopen en deels wil renoveren. Critici menen dat daarmee het hart uit de woon- en werkgemeenschap wordt gesneden en dat de huren na de ingreep te hoog zullen worden.

Wethouder Rik van Niejenhuis toonde begrip voor de geproefde wens van de raad, maar waarschuwde voor eventuele teleurstellingen, omdat het een ingewikkeld project is.

De toekomst van Hortus en Biotoop staan in maart nog niet op de agenda voor de gemeenteraad. Wanneer dit onderwerp wél wordt geagendeerd is nog niet bekend.

Zie de brief waarin de gemeente haar toekomstperspectief in december 2025 presenteerde: https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Toekomstperspectief-Hortus-Biologisch-centrum-wensen-en-bedenkingen.pdf

Zie voor het videoverslag van de meningsvormende vergadering: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2026/11-februari/09:30/Vervolg-Toekomstperspectief-Hortus-en-Biologisch-centrum-wensen-en-bedenkingen-collegebrief-3-12-25