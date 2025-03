Geoffrey Muller speelt in op trend van HYROX

Nieuws:

Door: Redactie

HYROX is een sportieve inspanning, die veel vergt van het lichaam. Maar desondanks (of juist daarom) populair.

Geoffrey Muller van BodyFit Haren speelt hierop in en biedt met zijn bedrijf BodyFitHaren deze training als enige aan in Haren. Geoffrey: “Deze week mag iedereen het gratis uitproberen. Leden, niet leden… Wij bieden 9 lessen per week aan. Zowel indoor als outdoor, in onze speciale outdoor gym. We krijgen super weer deze week. Helemaal lekker. Maar mocht het een keer, regenen geen probleem. We wijken dan uit naar onze speciale hiervoor ingerichte overdekte outdoor gym. Meer info en aanmelden: www.bodyfitharen.nl

Haren de Krant schreef al eens een verhaal over HYROX. Jannick Plantinga uit Haren haalt voor HYROX alles uit de kast: https://www.harendekrant.nl/nieuws/doelen-stellen-jannick-kan-niet-meer-zonder/