Gesprek op het bankje: deze maand met Arlette Toornstra (64), predikant van de Dorpskerk

Door: Redactie

Dag Arlette, even pauze nemen op het bankje bij je geliefde kerk? Waarom zitten de kerken over het algemeen niet meer zo vol als vroeger? Antwoord: “Als we dat eens wisten…maar ik denk dat voor veel mensen het geloof wat buiten beeld is geraakt. De antwoorden van het christendom spreken mensen minder aan dan in de jaren 50, toen de kerken bomvol zaten. De behoefte aan gemeenschapszin en spiritualiteit is er volgens mij zeker nog wel, dat is wel gebleken tijdens de coronacrisis.”



De meeste mensen deugen, is de titel van een boek. Deugen gelovigen over het algemeen méér dan ongelovigen? Antwoord: “Geloven noem ik geen deugd. Een ander woord is: vertrouwen. Daarmee sta je steviger in je schoenen.”



Luister je naar muziek of maak je muziek? Antwoord: “Ik zing in kamerkoor en klassieke muziek is voor mij belangrijk. Een favoriet is de componist Arvo Pärt. Als je dat hoort kom je in de buurt van meditatie. En een stevig nummer van Queen op zijn tijd vind ik ook heerlijk.”

Welke vraag zou ik je moeten stellen, waarop je beslist geen antwoord zou willen geven? Antwoord: “Als het gaat om mijn privéleven. Dat bescherm ik, want ik ben heel blij met mijn privéleven.”

Heb je wel eens voor een duivels dilemma gestaan in je leven? Antwoord: “Ja, maar ik zeg je niet wat het was, behalve dat er in zo’n situatie geen goed of fout is. Laat ik zeggen: ik ben er overheen gekomen.”



Ik geef je het mailadres van de Paus. Je mag hem een bericht sturen met een advies. Wat staat er in je mail? Antwoord: “Laat vrouwen toe tot het ambt. Een vrouwelijke Paus en priesters. Het zal een voorbeeld zijn van egaliteit in het Evangelie en andere kerken zullen dan volgen, verwacht ik.”



Wat is het mooiste plekje in Haren, behalve de Dorpskerk dan? Antwoord: “Het Quintusbos in Glimmen. Die prachtige oude bomen. Ik hou zo van bomen, het lijken soms beeldhouwwerken. Ik probeer ze wel eens te tekenen, maar dat is erg moeilijk.”



Noem eens een guilty pleasure van jezelf. Antwoord: “Vooruit, ik zeg het gewoon: chocolade. Daar word ik af en toe erg blij van, haha.”

Dank je wel Arlette. Fijne dag verder.

Foto: Yvonne Flikkema-Arents