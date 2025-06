Gesprek op het bankje: deze maand met de interviewer

Door: Redactie

Gesprek op het bankje bij de dorpskerk

Deze maand: Hein Bloemink (64) van Haren de Krant wordt zelf geïnterviewd

op initiatief van Toos Flentge.

Hallo Hein, welkom op “jouw” bankje. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat jij zelf eens op het bankje werd geïnterviewd. We kennen elkaar via Hortus Haren. Je vertelde onlangs op tv dat je een geboren Harenaar bent en dat je op je negende jaar al je eerste krantje had gemaakt. De journalistiek is je dus niet met de paplepel ingegoten, nee, je hebt de paplepel zelf gepakt!

Wat waren op school naast Nederlands je leukste vakken?

Antwoord: “Ik heb niets met exacte vakken. Creatieve vakken als handvaardigheid en tekenen waren mijn favoriet. Mijn langharige docent Rudie de Rode van het Sint Maartenscollege maakte me enthousiast.”

Waar heb jij niets mee en waarin zou je goed willen zijn?

Antwoord: “Geld heeft geen gevoelswaarde voor mij. Alleen als ik iets leuks kan kopen, dan is geld belangrijk. Geld an sich heeft voor mij geen status. Ik zou graag muzieknoten kunnen lezen, want dan kun je in ensembles spelen. Nu speel ik in mijn eentje piano en drums.”

Welk kinderboek heeft het meeste indruk gemaakt? En wat lees je nu?

Antwoord: “Alleen op de Wereld werd me als kind voorgelezen. Mijn oma heeft de eerste vertaling gemaakt vanuit het Frans. Nu lees ik graag non-fictie boeken, zoals ‘De domheid regeert’ van Sander Schimmelpenninck, het boek over inspiratie van Ab Dijksterhuis, romans en…de complete serie van Kuifje!”

Je mag een kunstwerk voor Haren aanschaffen, wat kies je en waar komt het te staan? Antwoord: “Het zou een kunstwerk worden aan de Brinkhorst. Een soort wall of fame met ruimte voor koperen plaatjes. Elk jaar kunnen dan mensen die zich inzetten voor de gemeenschap hierop een naamplaatje krijgen. Dat heeft blijvende waarde en laat iedere dag hun belang voor de samenleving zien.”

Wat is je favoriete kermisattractie?

Antwoord: “Iets nostalgisch, een draaimolen met paardjes. Ik herinner me nog dat mijn jonge dochters hierin zaten en dat ik toen voelde dat je kinderen ooit los moet laten.”

Je bent een Sinterklaasfan. Je hebt zelfs een wit voetje bij hem, maar wat is nog meer een favoriete tijd van het jaar? Antwoord: “Het voorjaar. Dan ervaar ik dat alles zomaar weer groen is en de lucht blauw. Het voelt alsof de wereld opnieuw wordt gecreëerd en dat ik Haren opnieuw ontdek.”

Kook jij zelf thuis? Antwoord: “Nee, maar het eten bij ons thuis is het allerlekkerste dat er bestaat. Mijn dochters noemen me een ‘verwend nest’”.



Welke dieren zou jij in de dierentuin het liefst verzorgen?

Antwoord: “Olifanten. Ik ben vrij groot en dan imponeer je soms mensen. Olifanten zijn veel groter dan ik en zijn voor mij heel imponerend.”

Wat is je fijnste vakantie? Antwoord: Terschelling, genieten van de eiland sfeer en Zwitserland met zijn imponerende bergen waar je zelf nietig bent. Daar maken we lange wandelingen.”

Wil je nog iets aanvullen? Antwoord: “Ik ervaar nu pas zelf waarom mensen het leuk vinden om op het bankje te worden geïnterviewd. Dank je, Toos.”

Voetnoot door Toos Flentge

“Ik wil je nog graag iets zeggen namens heel veel Harenaars: Het valt op dat jij op een positieve, respectvolle, maar toch reële wijze schrijft over ons dorp. Dit bevordert de prettige sfeer en saamhorigheid in Haren. Eigenlijk kun je de naam van de krant anders schrijven: Haren dé Krant. Dit interview is feestelijk en daar horen bloemen bij. Als felicitatie en waardering bieden de vier bloemenwinkels: Bloemsierkunst Groeneveld, Bloemig Kado, Marcel Kuipers en Bloemenmozaïek jou gezamenlijk een prachtig boeket aan. Je eet graag appels en met genoegen biedt groentewinkel Berends jou hierbij een zak heerlijke appels aan. En namens Hortus Haren: Dank voor alle aandacht. Tot slot biedt Daphne de Haan, bestuurslid van Ondernemend Haren en Centrummanager jou nog een drankje aan. Hartelijk dank voor dit gesprek.”

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents