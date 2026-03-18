Gesprek op het bankje. Deze maand met Roelof Lamberts

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze keer met Roelof Lamberts (69), oud-medewerker gemeentelijk wijkpost-Haren

Hallo Roelof, waar word jij gelukkig van? Antwoord: “Van radio maken bij RTV 1, dat is een streekzender rond Veendam. Daar mag ik artiesten uitnodigen en ik ben er gastheer. Omgaan met artiesten vind ik altijd leuk.”

Zou jij ook wel in Amsterdam kunnen wonen? Antwoord: “Nee, dat is me veel te druk. Je moet altijd opletten waar je loopt. Ik ga liever op vrijdagochtend even naar de markt in Emmen.”

Wat doet muziek met jou? Antwoord: “Ik word vrolijk en blij van de liedjes van Erwin de Vries, Jan-Henk de Groot en Sterenvanger. Maar ook van countrymuziek. Ik luister waar de liedjes over gaan. Ik vind het mooi als het gaat over alles wat er in de wereld gebeurt.”



Hoe kunnen we de kloof tussen rijk en arm kleiner maken? Antwoord: “Dan geef ik even een politiek antwoord: door rijken meer belasting te laten betalen en dat geld ten goede te laten komen van arme mensen.”

Welk land ben je nog nooit geweest, maar zou je tóch graag willen bezoeken? Antwoord: “Ik heb geen wensen. Ik ben weleens in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk geweest, maar dat hoef ik nu niet meer. Ik hou meer van ‘een dagje’ weg.”

Heb jij kinderen? Had je wel graag kinderen willen hebben? Antwoord: “Ik ben niet verliefd, verloofd, getrouwd. Dat wilde ik nooit, want ik heb in mijn omgeving gezien dat mensen ook weer gingen scheiden met alle problemen die daarbij horen.”

Als jij je jeugd zou moeten samenvatten, wat zou je dan zeggen? Antwoord: “Ik had een leuke jeugd aan de Lageweg in Noordlaren. Met kinderen sjouwden we lekker door het bos en we speelden op straat. Met 11 mensen hebben we nog steeds ieder jaar een reünie van de lagere school. Daar worden altijd nog veel herinneringen besproken.”

Ben je gelukkig? Antwoord: “Ja, ik ben heel tevreden met mijn leven. Ik stel geen hoge eisen en misschien ben ik daarom wel gelukkig.”

Dank je Roelof. We zien elkaar wel weer eens.

Foto: Yvonne Flikkema-Arents