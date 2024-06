Gesprek op het bankje: deze maand Patrick Brouns, oud-gedeputeerde

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand Patrick Brouns (52), oud-gedeputeerde en nu consultant.

Hallo Patrick, denk je dat er leven is op planeten die wij nog niet kennen? Of is dat sciencefiction? Antwoord: “Door die vraag was ik als kind al gefascineerd. Waarom zou het onmogelijk zijn? Omdat er geen bewijs is? Ik geloof dat er meer is dan wij weten. Veel mensen denken dat God maar één Schepping heeft gemaakt. Waarom zouden dat er niet meer kunnen zijn in een vorm die we ons niet kunnen voorstellen?”

Wat is jouw definitie van ‘complottheorie’, een woord dat we vaak horen. Antwoord: “Als mensen een vaste mening hebben en net zolang shoppen in informatie tot ze hun gelijk kunnen ‘bewijzen’. Op die manier kun je iedere mening wel onderbouwen, maar het geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Draai het om: je hebt een vraag en zoekt informatie om die vraag te kunnen beantwoorden op basis van feiten.”

Een man met een psychische stoornis slaat jou het ziekenhuis in. Kun je hem vergeven? Antwoord: “Ja, omdat hij ziek is, maar ik zou wel heel boos zijn. En als de gevolgen voor mij zeer ernstig zijn zou mijn vergevingsgezindheid plaatsmaken voor begrip maar dan zonder vergeving.”

Is er een moment aan te wijzen waar in jouw leven het roer omging? Antwoord: “Mijn scheiding en een ziekteperiode. Sindsdien heb ik meer aandacht voor andere zaken dan werk. Mijn kinderen bijvoorbeeld en ik heb ook meer aandacht voor mijzelf. Ik ben nu beter in balans, dus het heeft me ook goede dingen gebracht.”

Als ik zeg: tv-programma uit jouw jeugd: welke naam schiet je dan als eerste te binnen? Antwoord: “The A-team, maar dan vooral omdat we er bij ons thuis als gezin naar keken. Dat vond ik mooi.”

Men zegt dat de maatschappij ‘harder’ wordt. Feit of fabel? Antwoord: “Ik denk en hoop: fabel. In essentie zijn er om ons heen heel veel mensen die goede dingen doen, gewoon in ons eigen dorp. Mensen die elkaar helpen. Maar in de (social) media wordt door veel mensen heel ongenuanceerd gecommuniceerd en daardoor ontstaat dat beeld van ‘verharding’. “

Ik heb Dick Schoof voor jou aan de lijn en hij heeft een minuut tijd voor jou. Wat zou je met hem bespreken in die minuut? Antwoord: “Ik zou hem zeggen: geef ruimte aan sociaal-economische onderwerpen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen waardoor mensen die er werken een goed leven kunnen opbouwen. Het zal veel sociale problemen oplossen.”

Je voert een zakelijk gesprek, maar je gesprekspartner ruikt heel erg vies. Durf je dat bespreekbaar te maken? Antwoord: “Ja, dat heb ik laatst nog gedaan en die openheid werd gewaardeerd. Ik verpak het wel in luchtige zinnen met wat humor.”

Welke muziek raakt jou? Antwoord: “The garden you planted” van Sea Wolf. Dat liedje laat zien hoe belangrijk iemand voor je kan zijn en grote indruk kan maken. Je kunt het betrekken op verschillende gebeurtenissen in je leven en ik wordt er daarrom zeker door geraakt.”

Dank je Patrick, fijne dag verder.

foto: Wenke van Bloemenmozaïek