Gesprek op het bankje: Met Aly Jellema (52), pleitbezorger Samen Slim Rijden Haren (deelauto)

Door: Redactie

Hallo Aly, maken wij de aarde kapot of is het klimaatprobleem een natuurlijk proces dat we al in de ijstijden zagen? Antwoord: “Grafieken en onderzoeken laten zien dat de klimaatverandering atypisch verloopt. We kunnen de hand van de mens daarbij niet langer ontkennen. Ik vind het trouwens een absurde gedachte dat wij als mensen de aarde zouden mogen exploiteren en uitbuiten.”

Wat is het mooiste wat iemand jou kan geven? Antwoord: “Aandacht en hoop. Als je aandacht ontvangt leef je voluit. Aandacht is hetzelfde als liefde. Met hoop bedoel ik zinvolheid en het vertrouwen dat het beter kan worden. Het is fijn om van iemand een daad van hoop te ontvangen.”

Donald Trump zegt dat hij één advies van Aly Jellema beslist gaat opvolgen. Welk advies heb je voor hem? Antwoord: “Leer jezelf kennen. Dat is het begin van wijsheid. En weet: je mag er als mens zijn, dus je hoeft je niet zo op te blazen.”

Ik ga over jouw jeugd een boek schrijven. Wat zou de titel moeten worden? Antwoord: “Zoeken = vinden. Soms zonder precies te weten waarnaar je zoekt, misschien gaat dat wel door in een volgend leven. Er is zoveel om te ontdekken, te leren kennen en begrijpen, bij mij houdt dat zoeken nooit op.”

Heb jij contact met overleden mensen; heb je soms het gevoel dat ze er nog zijn? Antwoord: “Er is meer dan je weet, merk ik steeds vaker. En ooit droomde ik heel helder over een overleden collega die me vertelde dat het goed met haar ging. Ik zie nog voor me hoe ze gekleed was. Ik vond dat zo bijzonder dat ik het aan haar vrouw heb verteld.”

Denk je te weten hoe het is om dementie te hebben? Antwoord: “Ik stel me dat voor als mistflarden. Wel zien, maar niet begrijpen. Wel horen, maar niet weten.”

Je komt op straat een dakloze man tegen en die vraagt jou om 10,-. Naast hem staat iemand van een hulpproject in Jemen. Aan wie geef je het geld? Antwoord: “De dakloze man, want dat is een mens die ik in de ogen kan kijken. Ik zou hem vragen naar zijn naam en naar zijn verhaal willen luisteren.”

Welk liedje kun je woordelijk meezingen? Antwoord: “Dan komt mijn gereformeerde opvoeding weer boven. Zware christelijke liederen kan ik vaak nog meezingen. Zoals ‘Eens toch overwint de genade en maakt een einde aan de strijd’. Dat blijven prachtige teksten die me optillen, ook al luister ik daar nu heel anders naar dan vroeger.”

Dank je Aly, het was een leuk gesprek op het bankje.

foto: Yvonne Flikkema-Arents