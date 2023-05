Gesprek op het bankje met: Chris Fictoor, componist

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand: Chris Fictoor (74), oud-docent muziek, componist, oud-directeur van het Conservatorium en nog veel meer.

Dag Chris, mijn oud-muziekdocent van het Sint Maartenscollege in Haren. Van welk weertype hou je? Antwoord: “Storm, vooral als ik langs een stil strand loop. Wilde golven, want het geweld van de natuur fascineert mij. Dan is de oneindigheid dichtbij.”

Wat zou de schepper van de wereld bedoeld hebben met muziek?

Antwoord: “Muziek is mystiek. Heel concreet en mathematisch en toch zo ongrijpbaar. Muziek is een essentieel middel om mensen met elkaar te verbinden.”

Welke factor bepaalt of een samenleving in vrede en harmonie kan bestaan?

Antwoord: “Luisteren. Het valt me op hoe slecht mensen naar elkaar luisteren en daardoor blijven we vaak hangen in de buitenkant en komen niet tot de kern. Mijn opdracht in het leven is om de ander te horen en te zien.”

Welke kwajongensstreek uit je kindertijd betreur je?

Antwoord: “Ik was geen kwajongen. Door omstandigheden was ik best een eenzaam kind. Ik was naar binnen gericht waar de muziek voor mij een manier van overleven werd. Ik componeerde toen al en ik haalde geen streken uit.”

Wordt de computer ooit de baas?

Antwoord: “Ja, ik denk het wel. Kunstmatige intelligentie zal de samenleving ontmenselijken, maar ik geloof dat uiteindelijk het goede in de mens ervoor zorgt dat het goede overwint.”

Je mag een minuutje bellen met Bach. Waar gaat het gesprek over?

Antwoord: “Haha. Ik zou vragen: wat hoorde jij in godsnaam in je hoofd, waardoor je jouw complexe composities kon maken? Een componist, zoals ik, begint vaak met iets dat hij in zijn hoofd hoort; ik zou Bach vragen wat hij als eerste hoorde.”

Bestaat er zinvol geweld?

Antwoord: “Mijn vader zat in de oorlog in het verzet, maar was niet in staat zelf geweld te gebruiken. Ik denk dat uit het verzet van toen bleek dat geweld zinvol is als het wordt gebruikt om het kwaad te bestrijden.”

Welk boek zou ik moeten lezen?

Antwoord: “Gedichten van Rilke. Op zijn gedichten heb ik ook composities gemaakt. In één gedicht kruipt hij in de huid van een monnik die bij een kindergraf staat, waar een boom op groeit. Hij denkt terug aan zijn leven en zegt: ‘Daar liggen mijn dromen begraven’ …en toch? Is dat niet fantastisch?”