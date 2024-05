Gesprek op het bankje met: Fedde Blomsma

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand: Fedde Blomsma (70), oud-ondernemer en begin jaren 80 medeoprichter van de eerste pizzeria in Haren.

foto: Yvonne Flikkema-Arents

Dag Fedde, wat is het verste land waar je ooit naartoe reisde en was het de moeite waard? Antwoord: “In 2007 zijn we naar Bali geweest, op een Hindoestaans deel van dat eiland, waar we ook een Hindoestaanse begrafenis hebben bijgewoond. Het dorpje heet Lovina en daar waren de mensen arm, maar heel lief en eensgezind. Die reis vergeet ik nooit meer.”

Discussieer je graag of ben je daar niet zo van? Antwoord: “Ik ben soms fanatiek in de discussie. Ik kom uit een socialistisch nest en mijn vader zat in de gemeenteraad van Smilde. Thuis werd dus gediscussieerd over politiek en over de maatschappij. Ik leer van discussiëren. Het gaat niet om gelijk krijgen, maar om andere meningen te horen.”

Wat doe jij om mensen in je omgeving blijf of gelukkig te maken? Antwoord: “Ík ben mantelzorger van een oud-buurvrouw, waar ik iedere week kom. Ik ga samen met haar boodschappen doen en ik doe voor haar kleine klusjes in huis. Verder bezoek ik ook nog een oudere man in Haren, die het gewoon gezellig vindt om even te kletsen. Ik hoop dat ik deze mensen dus een beetje blij maak.”

Wanneer ben jij tot tranen geroerd? Of nooit? Antwoord: “Ik wandelde laatst aan de Emmalaan en voor een huis stond een bord met een foto van Joodse mensen die daar hadden gewoond. Ze waren weggevoerd in de oorlog en vergast. Dat was confronterend en toen sprongen de tranen in mijn ogen.”

Aan welke plek in Haren bewaar jij een mooie herinnering? Antwoord: “Café het Luifeltje in de Kerkstraat, wat nu De Pub is. Ik ben daar met Henk Ridderbos ooit eigenaar van geweest en ik woonde boven de zaak. Met hem ben ik begin jaren 80 aan de Vondellaan begonnen met de pizzeria, die er nog steeds is: Sa Capanna. Maar de gasten wilden liever met Italianen praten, haha. Dus we hebben de zaak aan Ernesto en zijn broer verkocht.”

Welk TV-programma vind je leuk? Antwoord: “Ik vind het programma ‘Ik vertrek’ wel grappig, omdat mensen soms zo onnozel zijn als ze emigreren. Spreken de taal niet of hebben twee linkerhanden. Verder kijk ik vooral naar het NOS Journaal, dat objectief is. En ik kijk naar andere informatieve programma’s. Lezen vind ik ook fijn. Nu lees ik ‘Hemel op aarde’ van Rob Kemps, over begraafplaats Père-Lachaise in Parijs.”

Dank je wel Fedde. Ik wens je een fijne wandeling verder door het dorp.