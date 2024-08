Gesprek op het bankje – Met Greta Huis, voorganger in Het Witte Kerkje in Haren

Door: Redactie

Dag Greta, om maar met de deur in huis te vallen: leven we in de Schepping of in het resultaat van evolutie? Antwoord: “Beiden. De evolutie is de basis en het Scheppingsverhaal inspireert ons om de wereld beter te maken. Het is geschreven door mensen en laat zien waar we naartoe kunnen. Terug naar de natuur, door balans te vinden tussen mythos en logos.”

Is er een plekje op de wereld dat voor jou van zeer grote betekenis was of is?

Antwoord: “Ik heb vroeger als geestelijk verzorger op de Wallen in Amsterdam gewerkt. Als ik op de fiets het Centraal Station uitreed voelde dat als thuiskomen. Ik denk dat ik half Amsterdamse en half Groningse ben, haha.”

Heb jij ooit zelf pure wanhoop ervaren? Of iets dat erop leek?

Antwoord: “In een drugspand in Amsterdam stormde eens een man onder invloed van dope met een automatisch geweer binnen op zoek naar een man met wie hij ruzie had. Dat leek bij mij wel wat op wanhoop die een paar tellen duurde. Door kalm te blijven is het goed afgelopen, denk ik.”

Je ziet soms mensen in oorlogs- of hongergebieden tóch vrolijk zijn. Hoe duid jij die vrolijkheid? Antwoord: “Veerkracht. Ik was tijdens mijn studie op Haïti en zag daar hoe mensen juist door hun ellendige situatie een enorme levenslust ontwikkelden om er iets goeds van te maken. Dat bedoel ik met veerkracht.”

Wat moet ik tegen jou zeggen om je zo kwaad te maken, dat je opstaat en wegloopt?

Antwoord: “Ik ben nauwelijks kwaad te krijgen. Maar als je mij wilt overtuigen van het complot van ‘omvolking’ zal ik eerst proberen je te begrijpen, maar dat zal niet lukken. Juist omdat ik het ronduit verwerpelijk, schadelijk en ontzettend gevaarlijk vind. Wanneer ik in een gesprek daarover geen enkele ruimte krijg, ook niet na een aantal pogingen, zou ik kunnen opstaan en weglopen.”

Je mag kiezen: ik geef je 1000 euro cash of een audiëntie bij de paus. Antwoord:

“Audiëntie bij de paus. Ik zou de non Kleine Zuster Mauricia meenemen en de paus laten weten dat ik hem waardeer, omdat hij tijdens een bezoek aan een vluchtelingenkamp op Lesbos stevige uitspraken deed over dat onderwerp. Ik zou met hem wandelen op het Sint Pietersplein en willen weten hoe hij het ervaart om paus te zijn.”

Welk boek zou je me kunnen aanbevelen en waarom? Antwoord: “‘Verzet’ van Chris Keulemans. Hij beschrijft pleinen waar ooit verzet is begonnen om ons te inspireren (waar nodig) ook in verzet te komen.”

Dank je wel, Greta. Fijne dag verder.

foto door: Yvonne Flikkema-Arents