Gesprek op het bankje met Jochem de Josselin de Jong

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand met Jochem de Josselin de Jong (41), initiatiefnemer o.a. The Gym

Foto: Door Wenke, Bloemenmozaïek

Hallo Jochem, ben jij weleens pessimistisch? Antwoord: “Ja, zoals iedereen. Ik zie meestal eerst iets van de optimistische kant, maar als ik dan mijn neus stoot gaat het ineens de andere kant op: ‘zal wel niks worden’. Omgekeerd kan het ook: toen ik net in Haren woonde vond ik het aan K-dorp en was pessimistisch over mijn toekomst hier. En moet je nu eens zien: mijn grootste ambities liggen nu in dit dorp!”

Beïnvloeden lichaam en geest elkaar? Antwoord: “Dat is zeker. Je hersenen sturen het lichaam en omgekeerd. Wat me opvalt is dat veel mensen zich niet realiseren dat we maar één lichaam hebben. Op hun auto zijn ze soms zuiniger dan op hun lijf en als het misgaat komen ze mentaal in de knoei. Zie je, het werkt twee kanten op.”

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit, denk je? Antwoord: “Dan ben ik nog steeds in Haren en…mezelf. Inclusief mijn ADH3. Die zou ik niet willen missen.”

Waarom is het vertrouwen in de politiek laag? Antwoord: “Omdat er zoveel politieke richtingen zijn; daar is nauwelijks een middenweg in te kiezen. Dat merk je in besluitvorming en daardoor kunnen vaak beloftes niet worden nagekomen.”

Welke kwajongensstreek durf je op te biechten? Antwoord: “Ik was nog jong in Houten en sloeg per ongeluk een hockeybal door iemands raam. Ik ging naar de eigenaar om de schade te regelen, maar hij was erg boos en pakte me vast. Ik heb drie keer gevraagd of hij me wilde loslaten en dat deed hij niet. Toen heb ik met mijn stick nog een raam ingeslagen. Politie aan de deur. Taakstraf: schoffelen.”

Kun jij je voorstellen dat sommige mannen zich vrouw voelen en in transitie gaan? En omgekeerd ook. Antwoord: “Ik ben tevreden met wie ik zelf ben, maar gun iedereen het geluk om te zijn wie hij of zij wil zijn.”

Welk boek zou ik eens moeten lezen? Antwoord: “Atomic Habits (elementaire gewoontes). Daarin wordt aangetoond hoe je door kleine aanpassingen in je vaste gewoontes veel in je leven kunt veranderen. Dan kom ik weer op je eerste vraag. Ik vond Haren eerst een K-dorp. Na het lezen van het boek heb ik besloten die K eraf te halen en Haren positief te gaan bekijken. Ik ben erg blij met het resultaat, want in Haren ligt nu de toekomst voor mijn gezin en mij.”

Dank je Jochem, fijne dag verder!