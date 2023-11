Gesprek op het bankje met: Paula Lambeck (oud-wethouder)

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Paula Lambeck (48),

Oud-wethouder, directeur Kunstpunt en spoedig regiomanager Coa.

Hallo Paula, waarom heeft de natuur ons de vaardigheid gegeven om kunst te maken? Antwoord: “Ik zie de noodzaak van expressie. Het creatief uiten van emoties in allerlei vormen, zoals muziek of gedichten. Ik hou van literatuur. Kunst opent de ogen van mensen en laat ze dingen in een ander perspectief zien. Zonder kunst zouden frustraties ontstaan. Cultuur is daarom een overheidstaak.”

Kun jij je je verplaatsen in een vrouw die man wil worden?

Antwoord: “Moeilijk. Maar ik ben zelf heel erg blij met mijn vrouwzijn, dus ik snap de emotie wel. Hoe erg is het als je juist niet blij bent met je man- of vrouwzijn. Het onderwerp krijgt nu veel aandacht, maar bestaat al zolang de mensheid bestaat.”

Eerlijkheid, goed. Maar wat nu als je met je eerlijke mening iemand pijn doet?

Antwoord: “Als ik met mijn eerlijke mening iemand pijn zou doen, neem ik gas terug. Ik zoek echt wel de confrontatie op in discussies, maar niet ten koste van alles.”

In welke sport ben jij (redelijk) goed?

Antwoord: “: Zwemmen. Ik zwem best vaak in Papiermolen, Helperbad. Zwemmen als er geen andere mensen zijn, vind ik heerlijk! Mijn droom is om nog eens in mijn eentje in een meertje te zwemmen te midden van bergen. Of in Afrika. Echt een droom van mij.”

Ik heb het 06-nummer van Bibi Netanyahu en 1 minuut spreektijd. Wat zeg je?

Antwoord: “Ik denk dat ik hem zou vragen of dit is wat hij écht diep van binnen wil. Ik denk dat dit conflict door niemand gewenst wordt, ook al staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar.”

Was jij vroeger het braafste meisje van de klas?

Antwoord: “O nee hoor. Ik zocht grenzen op en wilde vrijheid. Ik zag soms niet in waarom ik in een klas moest zitten en verzette me tegen de routines op school. Dat zit nog steeds in mij, maar ik heb die gevoelens nu wel onder controle. Mijn dochter zegt: mam, je leeft soms in een andere wereld. ”

Over welk aspect van jezelf ben je weleens onzeker?

Antwoord: (lang nadenken) “De vraag of ik wel een goed mens ben. Ik vind dat je er voor andere mensen moet zijn, maar ik kies ook best vaak helemaal voor mezelf. Dan ga ik bijvoorbeeld een paar dagen alleen op pad. En ik beantwoord lang niet al mijn appjes als ik daar even geen behoefte aan heb. Of ik toch een goed mens ben? Ik denk uiteindelijk goed genoeg.”

Welk liedje zet jij in de auto wat harder en waarom?

Antwoord: “Stand by me, van Ben E. King. Ik houd weliswaar van vrijheid, maar ik heb net zo goed mensen om mij heen nodig. Dit liedje zegt zoals ik dat voel.”

Mooi gesprek, dank je Paula.

foto: door Yvonne Flikkema-Arents