Getuige aanrijding Onnerweg: “Er komt een trein aan!”

Florian Drent (14) kwam om 15.05 uur op de fiets vanaf het voetbalveld (vv Gorecht) en wilde net de spoorwegovergang Onnerweg nemen toen hij een zwarte scootmobiel op de spoorbaan zag stilstaan.

“Er stond een oudere man naast en die probeerde de scootmobiel te verplaatsen. Ik heb mijn fiets neergezet en ben er naartoe gelopen. Er waren nog twee of drie andere mensen om te helpen. Het lukte ons met moeite om het ding een beetje te verplaatsen, maar toen hoorde ik een vrouw schreeuwen: ‘Er komt een trein aan’. De bellen gingen ook. Ik zag een trein aankomen uit de richting van Glimmen. Ik heb me toen omgedraaid en ben snel van het spoor afgegaan. Dat hebben die andere mensen ook gedaan en die hebben de oude man kunnen meekrijgen, hoewel die wel een beetje koppig was. Hij wou beslist zijn scootmobiel nog van het spoor krijgen. Ik heb mijn handen voor mijn oren gedaan en mijn ogen dicht, toen kwam de klap. Een heel harde knal: banggg! Gelukkig heeft die mijnheer het overleefd, daar ben ik erg blij om. Ik had geen telefoon bij me en heb iemand anders gevraagd om de politie te bellen. De trein was intussen gestopt en de machinist kwam eraan. Wat ik heb gehoord is dat de scootmobiel het precies op de spoorbaan heeft begeven. Hij stond niet klem of zo op de rails.”

Florian is hoorbaar onder de indruk van deze gebeurtenis, die relatief erg goed is afgelopen. De oudere man kwam letterlijk met de schrik vrij.

Foto’s: 112 Groningen/Haren de Krant