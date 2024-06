Gewond na struikelpartij

Door: Redactie

Een oudere dame is woensdag gestruikeld over een boomrooster aan de Rijksstraatweg in het centrum van Haren.

Een winkelier in dat gedeelte zegt dat dit al vaker is gebeurd. Hij wijt het aan roosters die iets uitsteken in combinatie met de drukte in Shared Space, waar voetgangers eerder op verkeer letten dan op oneffenheden op straat.

Hij heeft melding van het incident gedaan aan de gemeente. De dame in kwestie raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.