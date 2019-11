Gift van vijfduizend euro voor De Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag is bekend geworden dat een inwoonster van Haren een gift heeft gedaan van vijfduizend euro aan Zorgboerderij De Mikkelhorst. Manager Geert Naber is dolblij.

De Mikkelhorst moet op dit moment bezuinigen en nieuwe geldbronnen aanboren en dreigde in zwaar weer te komen. Er is een actie gestart van de steunstichting Vrienden van de Mikkelhorst, met als boegbeeld cabaretier Bert Visscher. Na publiciteit (o.a. in Haren de Krant) zijn al bijna 500 vrienden aangemeld via www.mikkelhorst.nl.

De Harense heeft een mail gestuurd aan De Mikkelhorst en toegelicht waarom zij vijfduizend euro zal overmaken. Zij wil niet dat haar naam bekend wordt.