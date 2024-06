Grasmaaibeleid legt meningsverschillen bloot

Door: Redactie

Het openbaar groen wordt door de gemeente onderhouden en van oudsher leidt dit vaak tot kritiek. Als het gaat om het maaien van grasvelden en bermen kun je globaal twee opvattingen tegenkomen: mensen die van kort gemaaide gazonnen houden en mensen die het gras (en bloemen) ruimte willen geven.

Aan het Anjerplein beklaagt een deel van de bewoners zich over het feit dat de grasvelden slechts af en toe worden gemaaid en dat het geheel een ruige uitstraling krijgt. Gras blijft liggen en critici vinden het slordig. Anderen vinden juist dat bloemetjes in het gras ruimte moeten krijgen in verband met biodiversiteit. We gingen maar eens op zoek naar het maaibeleid van de gemeente Groningen en dat blijkt een lappendeken. Om maar met de deur in huis te vallen: volgens de website van de gemeente zou het veld aan het Anjerplein wekelijks gemaaid moeten worden, behalve in mei.

Kaart met gras

Gras in de gehele gemeente is in kaart gebracht en op die kaart staat een legenda waarop je kunt zien wat het maaibeleid inhoudt (je kunt zoeken op straatnaam). Kijk op https://gemeente.groningen.nl/maaien

De gemeente heeft 4 types van maaibeleid, uiteenlopend van grasvelden tot verruigingsgebieden. Deze indeling op zichzelf is al een vorm van maaibeleid. Als we even inzoomen op de velden van het Anjerplein, dan lijkt het erop dat die vallen onder ’traditioneel beheer’. Op de kaart staat dit grasveld echter aangeduid met ‘grasveld Maai Mei Niet’. Zoals wij het interpreteren is dit dus een veld dat wekelijks wordt gemaaid, maar in de maand mei geheel niet (ecologische reden).

Wat wil de gemeente?

De intentie van de gemeente is bepaald niet om grasvelden als biljartlakens te maaien. Men zegt: “Kort gras oogt inderdaad netjes, maar de gemeente zet liever in op natuurwaarden. Kort gras verdroogt sneller doordat het water vlugger verdampt. En kort gras is niet goed voor de biodiversiteit. Insecten vinden er dan geen voedsel. Het stuifmeel en nectar van de bloemen tussen het gras is juist voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels.” Dit is de kern en hier kun je het volstrekt mee eens of oneens zijn.

Als we vaststellen dat het Anjerplein onder traditioneel beheer valt, dan is het prettig om te weten wat dat inhoudt. De gemeente zegt daarover: “Bermen: hier maaien we ongeveer 3 x per jaar. Het maaisel blijft liggen waardoor de bodem verrijkt; grassen krijgen de overhand en er komt weinig tot bloei. Recreatief gras: hier maaien we meestal wekelijks, met een strak gemaaid eindbeeld. We maaien tijdig zodat het gemaaide gras niet separaat hoeft te worden afgevoerd. Daarmee besparen we kosten.”

Je kunt hier wat van vinden

We begonnen al met de tegengestelde meningen over maaibeleid. Het is raadzaam (als u een andere aanpak zou willen) om eventuele bezwaren tegen het maaibeleid aanhangig te maken in de gemeenteraad. De mannen van de buitendienst voeren namelijk alleen maar beleid uit, dat aan de Grote Markt is uitgedacht op basis van de politieke kleur van het gemeentebestuur.

Verzet

Sommige burgers komen in verzet en gaan de berm voor hun huis zelf maaien (dat zien we veel langs de Rijksstraatweg). Op haar website meldt de gemeente dat dit niet is toegestaan en dat dit kan leiden tot het uitdelen van boetes. Het is misschien ook niet zo’n goed idee om de zelfmaaiers hun gang te laten gaan, want het schept een precedent voor allerlei andere regels. Iemand die vindt dat zijn straat eenrichtingsverkeer moet krijgen mag immers ook niet zelf een verkeersbord plaatsen.

Lees alles op: https://gemeente.groningen.nl/maaien