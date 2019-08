Gratis kinderfestival ‘Lets Grow Haren’ in de maak

Nieuws:

Door: Redactie

Maud Diemer van CMO STAMM (organisatie voor sociaal maatschappelijke vraagstukken) in Groningen is hoopvol dat het gaat lukken om in 2020 een gratis kinderfestival op poten te zetten in Haren. Daarbij wordt ‘gratis’ een voorwaarde, want Diemer wil dat het festival toegankelijk wordt voor kinderen uit zowel rijke, modale als arme gezinnen. “In Haren leven 180 gezinnen in de bijstand”, zegt ze. Ondanks het imago van Haren hebben veel mensen maar een bescheiden budget.

CMO STAMM heeft het idee besproken met de Werkgroep Armoede Haren en met het WIJ-team Haren (gemeente). “Op 6 september gaan we rond de tafel zitten met nog een aantal partijen en betrokkenen. Dan zullen we zien of het een haalbaar project wordt.” Diemer ziet mogelijkheden om dit project gefinancierd te krijgen uit ‘potjes en fondsen’, onder andere van de Gemeente Groningen. Ze merkte dat in de stad al meer dan genoeg vergelijkbare initiatieven waren en dat Haren wat dat betreft nog een witte vlek was. Daarom ligt de focus nu op Haren.

Samen met Huttenbouw Dorp

“We hebben contact opgenomen met de organisatie van het Huttenbouw Dorp, dat is al jaren een succesvolle activiteit. Dat duurt een week en wij willen op één van die dagen ons festival gaan organiseren”, zegt Diemer. Ze zoekt dus aansluiting bij het Huttenbouw Dorp, dat ook geheel door Harense vrijwilligers wordt georganiseerd. “Voor ons festival willen we ook met vrijwilligers gaan werken, dus we hebben eigenlijk alleen activiteitengeld nodig.”

Het festival zal op een nader te kiezen locatie in Haren plaatsvinden in de zomervakantie 2020. “Het moet op fietsafstand zijn en het wordt allemaal gratis. We denken aan allerlei activiteiten, zoals een kookwedstrijd met een budget van 1 euro.” Na 6 september zal duidelijk worden op dit evenement gaat plaatsvinden.