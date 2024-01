Gratis kinderopvang dankzij Harense: “Gelijke kansen in de eerste duizend dagen van het leven”

Door: Redactie

Andragoloog Maria Jongsma uit Haren is genomineerd als Groninger van het Jaar bij RTV Noord. Lees onderaan meer hierover. Maria heeft haar sporen verdiend in onderwijs en kinderopvang op alle denkbare niveaus. Ze zegt dat wetenschappelijk is bewezen dat in de eerste duizend dagen wordt bepaald welke kansen een kind in het leven krijgt. De grote uitdaging is om ieder kind gelijke kansen te geven als startbewijs voor het leven. Daaraan kan de overheid een bijdrage leveren. Ook nu Maria Jongsma slechte vooruitzichten heeft door de ziekte ALS blijft dit heilig vuur bij haar branden.



Genomineerd en in de bloemen gezet door RTV Noord

Dankzij haar inzet en warme pleidooien heeft de gemeente Groningen besloten om bij wijze van proef in enkele wijken gratis kinderopvang aan te bieden voor alle kinderen tussen 0-2 jaar. Men is door Jongsma overtuigd van nut en noodzaak van dit plan. Maria Jongsma: “In de eerste levensjaren wordt de kansenongelijkheid al zichtbaar. Ouders zonder werk, die in armoede leven, kunnen hun kind soms niet genoeg bagage meegeven. Als de samenleving dat niet in de gaten heeft, beginnen deze kinderen op school met een stigma. Je ziet dat ze deze achterstand vaak niet meer inlopen.” Volgens Jongsma moet je als samenleving dus al in die eerste levensfase de vinger aan de pols houden en waar mogelijk kinderen een steuntje in de rug geven. De vraag is: hoe?

Jongsma erkent dat het vaak erg moeilijk is om achter de voordeur van gezinnen te kijken. Ze zegt: “Dan verlies je het contact en worden ouders ook niet uitgedaagd om mee te doen in de ontwikkeling van hun kind.” Jongsma denkt dat twee dagen per week gratis kinderopvang voordelen biedt: het kind leert de wereld buiten het eigen gezin kennen en dat is leerzaam. Dat geldt ook voor de ouders. Jongsma: “Nu zijn er contacten met het consultatiebureau, maar na een paar maanden raakt die het zicht op het gezin kwijt. Pas als het kind na 2,5 jaar naar de voorschoolse opvang gaat, komt het weer ‘in beeld’. Door tussen 0-2 jaar kinderopvang aan te bieden voor iedereen, dus ook voor kinderen waarvan de ouders niet werken, raakt het contact niet verloren. Het zal kinderen helpen om in kansrijker posities te komen.”

Dat de gemeente dit gaat uitproberen is een lichtpunt voor Maria Jongsma, die om begrijpelijke redenen haast heeft gemaakt met het schrijven van haar plan Jong Samen. Het onderwerp zit in haar hart: “Mijn opa was bezembinder en mijn vader was voorbestemd dat werk ook te gaan doen. Op zijn 13e stopte hij met leren, maar koos op zijn 16e toch voor het volgen van opleidingen. Later heeft hij mijn moeder gestimuleerd om wél verder te leren en ze ging naar de ‘kweekschool’ voor het onderwijs. Daar heeft ze veel aan gehad. En toen ik in Tanzania werkte zag ik hoe weinig kansen de kinderen daar hadden in vergelijking met mijn eigen kinderen.” Ze is even geëmotioneerd als ze dit vertelt. Zo diep zit haar wens om kinderen gelijke kansen te bieden.

Foto: RTV Noord