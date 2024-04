Gratis wandelen met IVN in Noordlaarderbos 20 april

Door: Redactie

Ten oosten van de benedenloop van de Drentsche Aa – die daar de grens vormt tussen de provincies Groningen en Drenthe – ligt het Noordlaarderbos.

Hoewel het een relatief jong bos is (eind 19e eeuw) kent het een rijke historie, zowel geologisch als cultuurhistorisch. Het is een populair wandelbos dat een grote variatie aan flora en fauna kent. Het is rijk aan sporen, zowel cultuurhistorisch, als sporen van het wild en gevogelte dat er leeft. Ga op zaterdag 20 april mee en de Nationaal Park gidsen vertellen je er graag over. Start om 10:00 uur op de Pollseweg 1 bij Noordlaren. De wandeling duurt 2 uur.

Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.