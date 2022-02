Gré Bruns (Astoria) overleden

Door: Redactie

Maandag 21 februari is mevrouw Gré Bruns op 83-jarige leeftijd overleden. Vele jaren stond zij aan de zijde van haar man Kap aan het roer van horecabedrijf Astoria in het centrum van Haren.

Het echtpaar gaf het bedrijf in de jaren 80 na overname een nieuwe toekomst, mede doordat hun twee zonen Tonny en Gert interesse hadden om in het bedrijf te gaan werken. Astoria werd toen een echt familiebedrijf en het echtpaar Bruns nam het initiatief tot verbouwen en uitbreiden. Inmiddels hebben hun zonen meer horecabedrijven in Haren: Restoria (Anjerplein) en Paviljoen Sassenhein, Intermezzo en (nog steeds) Astoria waar het allemaal mee was begonnen.

Mevrouw Gré Bruns was een echte moederfiguur en hield in alle bescheidenheid altijd een oogje in het zeil toen haar zonen op eigen benen kwamen te staan. Toen haar man Kap met pensioen ging bleef het echtpaar trouwe supporter van de bedrijven van hun zonen. Ze kwamen er nog vaak en dachten mee met alle ontwikkelingen. Gré Bruns lette er vooral op dat de jongens goed in hun vel zaten, terwijl haar man hand-en-span diensten verleende tijdens verbouwingen vrijwel tot aan 2013, toen hij overleed.



Een jaar geleden kreeg Gré Bruns gezondheidsproblemen. Op 27 februari 10.00 uur vindt de crematieplechtigheid plaats in crematorium Ommeland & Stad in Eelderwolde. Op deze dag zijn de horecabedrijven Astoria, Restoria en Intermezzo gesloten.

Op de foto het echtpaar Bruns in 2011, toen Astoria 50 jaar bestond.