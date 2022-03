Groen Links zaterdag 13.00 uur op Raadhuisplein voor contact met Harenaars

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 5 maart organiseert GroenLinks een campagnetocht langs veel van de dorpen in de gemeente Groningen. Drie teams zullen vanuit verschillende hoeken van de gemeente, via de dorpen naar de Grote Markt fietsen.

Onderweg vertellen raadsleden en wethouders over wat de partij voor de dorpen heeft gedaan en gaan ze in gesprek met bewoners.

Tijdens de Dorpentocht zal er op verschillende plekken een korte toespraak worden gehouden door een GroenLinks-politicus en zullen ze samen met vrijwilligers gesprekken aangaan in het dorp. In het kader van biodiversiteit worden er ook tuinbonen geplant. Ook zal op elk van de drie routes een groen, sociaal of duurzaam initiatief in het zonnetje worden gezet: Woldwijk in Ten Boer, de Weggeefkoelkast in Hoogkerk en de vrijwilligers van de Hortus in Haren.

In Haren is de partij in de persoon van Hans Sietsma zaterdag 5 maart 13.00 uur op het Raadhuisplein om haar visie te geven op de nieuwe invulling van het plein.