Groen Netwerk Event over biodiversiteit in wegbermen – 24 oktober

Op 24 oktober 2024 organiseert de werkgroep Biodiversiteit in het Dorpshuis De Hoeksteen van Noordlaren het Groen Netwerk Event: Laat alle bermen en velden bloeien met lezingen en tal van posterpresentaties. Dan vertellen betrokkenen (burgers én boeren) over de vele initiatieven die er zijn: van bloem- en kruidenrijke bermen, veldjes, boerenakkerranden, een strooiveld tot voedselbos. Ook is er aandacht voor natuurlijk beheerd boerengrasland.

Allemaal zijn het stapstenen die met elkaar een enorm groen netwerk vormen in het landelijk gebied van Haren.

Inwoners van Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn van harte uitgenodigd kennis te komen nemen van de verhalen achter die initiatieven en over wat het belang is van een natuurrijk landschap voor de directe omgeving. Ook is er gelegenheid input te geven op bestaande en nieuwe initiatieven.

Programma:

Lezingen: Weg van groene verbindingen (Amanda le Grand), Natuurlijk beheerd boerengrasland en weidevogels (Jan Arends), Ecologische inrichting Zonneweide Glimmen (Frits Sibers) en Samenhang en kansen voor verbinding en nieuwe initiatieven (Gatse van der Ploeg). Posterpresentaties: Werkgroep Biodiversiteit, Strooiveld begraafplaats Noordlaren, Menno’s Tuin Onnen, Voedselbos te Glimmen, Boerenakkerranden, Landschapswerkplaats en Ecologisch bermbeheerplan Haren.

Gespreksleider: Peter Hellinga, directeur Landschapsbeheer Groningen.

Aanmelden: wegvanbermen@gmail.com

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden; consumpties eigen rekening.

Gegevens: 24 oktober 2024, aanvang 19.30 uur (inloop 19.00 uur), eindtijd 22.00 uur

Dorpshuis De Hoeksteen, Lageweg 45, Noordlaren