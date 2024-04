Groenenberglezing door Janneke Holwarda op 17 april

Nieuws:

Door: Redactie

Op 17 april zal Janneke Holwarda een lezing geven over haar twee laatste romans, Kiendops oorlog en Nachtman. De op zichzelf staande romans vormen samen een tweeluik.

Schrijfster Janneke Holwarda (Emmen 1953) werkt al jaren in de rust en ruimte van het Groninger land aan een oeuvre dat wordt uitgegeven door Wereldbibliotheek.

Wimpie, de hoofdpersoon in Kiendops oorlog, is een jongen van veertien, een nakomer in een gezin met twee oudere broers en een zus. Vanwege de oorlog moet hij hals over kop met zijn ouders huis en stad verlaten. ‘Voor hooguit een weekje,’ zegt zijn moeder, maar zijn vader en hij vermoeden dat het wel eens langer kan gaan duren. Het wordt een tijd met ingrijpende gebeurtenissen die de rest van zijn leven zullen bepalen. Als hij uiteindelijk terugkeert naar de ruïnes van zijn huis is hij vijftien en volwassen

De roman is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Willem Reinen (Arnhem, 1930) Zijn trauma’s komen terug in het zelfstandig te lezen Nachtman (in 2023 genomineerd voor de Libris Literatuurprijs). Willem is inmiddels in de negentig en ziet terug op zijn leven.

Holwarda doet dat in korte stukken tekst, flarden van gedachten, en dat pakt ontzettend goed uit. Je zit in het ene boek in het hoofd van een jongen van vijftien en in het andere in het hoofd van de steeds meer aftakelende Reinen, die zich met moeite de hulp laat welgevallen van Agatha, die eten komt brengen en een beetje toezicht probeert te houden.

In de lezing zal Holwarda met het publiek in gesprek gaan over haar leven als schrijfster, het schrijven van fictie en non-fictie en over de impact van gebeurtenissen in je jeugd op de rest van je leven.

Datum: Woensdag 17 april

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen

Kosten: €7,50

Opgave: www.geboektinharen.com

Info: activiteiten@de-groenenberg.nl