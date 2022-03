Groenenberglezing over Klooster Yesse op 1 april (dat is geen grap)

Nieuws:

Groenenberglezing op vrijdag 1 april met Kloostermaaltijd

Van Yesse naar Sint Jan, middeleeuwse

mirakelen in kerk en klooster

In het jaar 1220 bezochten de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Groningen en de Groningse Martinikerk. Alle reden om aan dat bezoek nu aandacht te schenken.

Op vrijdagavond 1 april komen de ‘abdis’ van Yesse, ‘abt’ Henricus en de voorzitter van de werkgroep ‘Van Yesse naar Sint Jan’ naar De Groenenberg in Glimmen om er te vertellen over die gebeurtenissen ruim achthonderd jaar geleden. De avond begint met een kloosterbrood en soep. Vervolgens lichten de drie sprekers met moderne, audiovisuele hulpmiddelen het project toe, dat eind april in het Harense Essen en de stad Groningen zal plaatsvinden. De programmacommissie van Dorpshuis De Groenenberg heeft het initiatief voor deze bijzondere kloosteravond genomen.

Werkgroep-voorzitter Jan Derksen zal vertellen over het driedaagse evenement dat van 28 t/m 30 april plaats grijpt. Vervolgens spreekt ‘abdis’ Annemiek Bos (voorzitter van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse) over de kloostergeschiedenis en de Mariawonderen die daar in het begin van de dertiende eeuw zich zouden hebben voorgedaan. Ten slotte komt Hein Bekenkamp (als de abt Henricus) aan het woord over Caesarius van Heisterbach die de wonderverhalen vastlegde in zijn Dialogus Miraculorum en die in 1220 ook de Stad-Groninger Martinikerk bezocht om er de reliek van De Arm van Johannes de Doper te aanschouwen. De drie inleidingen worden gelardeerd met filmpjes en lichtbeelden.

Naar aanleiding van het project zullen in april, mei en juni in de Martinikerk, bij de Universiteitsbibliotheek en in de hal van de Groninger Archieven exposities worden ingericht over het klooster Yesse en de Groninger kloostergeschiedenis. Ook over de daar tentoongestelde topstukken zal worden verteld.

Na afloop is er onder meer de gelegenheid om de jongste producten van meesterschenker en distillateur Felix Huiskens van De Singelier uit Helpman te proeven. Geïnspireerd door de geschiedenis van het klooster Yesse bereidde hij twee ‘Eaux de Vies’ onder de naam ‘De Abdis’ en ‘De Keldermeester’.

Kloosterbrood met soep en verhalen over ‘Van Yesse naar Sint Jan

Vrijdag 1 april 2022, 18.00 uur, Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, Glimmen

Entree: 7,50 euro, inclusief de maaltijd

Aanmelden kan tot 30 maart 2022 via activiteiten@degroenenberg.nl of via geboektinharen.nl

Men kan alleen per pin betalen bij binnenkomst.

Link voor opgave:

https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN