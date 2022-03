GroenLinks blijft de grootste partij, ondanks twee zetels verlies

Door: Redactie

De stemmen zijn (onder voorbehoud) geteld. De gemeenteraadsverkiezingen leverden in de gemeente Groningen een opkomst op van een povere 54,3%. De dominante partij in de coalitie, GroenLinks, verloor weliswaar twee zetels, maar blijft de grootste. Het ligt voor de hand dat de huidige coalitie verder mag, want PvdA en D66 bleven stabiel. Alleen de ChristenUnie moet een zetel inleveren. Opvallend is dat deze coalitiepartij is ingehaald door Partij voor de Dieren (9,3% van de stemmen tegen 5,1% voor ChristenUnie).

Harens resultaat

Hans Sietsma uit Haren mag voor GroenLinks in de raad blijven.

Ietje Jacobs uit Haren mag voor de VVD in de raad blijven.

Mariska Sloot uit Haren mag voor Stadspartij 100% voor Groningen in de raad terugkeren.