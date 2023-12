GroenLinks jongeren: “Haal Groningen Airport Eelde uit de lucht”

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 20 december stemmen de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe over het voorstel om 23 miljoen te investeren in Groningen Airport Eelde. DWARS Groningen, de jongerenorganisatie van GroenLinks, vindt dit naar eigen zeggen onverantwoord en ronduit bizar. Volgens de jongerenorganisatie is het een investering in een bodemloze put gebaseerd op wensdenken in een vliegveld dat geen bestaanszekerheid heeft.

DWARS Groningen vindt het erg jammer dat de coalitiepartijen in de beide provincies ook nu weer kiezen voor de zogenaamde economische belangen van een vervuilend en overlastgevend vliegveld ten koste van de natuur, omgeving en omwonenden. DWARS Groningen voorzitter Benide Bolumba: “Ik vind al die bushaltes die weg worden bezuinigd toch wel wat belangrijker voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland dan een noodlijdend vliegveld dat draait op een infuus van publiek geld en financiële verbeeldingen”

DWARS Groningen roept op om direct te stoppen met verdere investeringen in Groningen Airport Eelde en om dat geld te besteden aan dingen die daadwerkelijk iets toevoegen aan de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Men zegt: “Denk dan aan flinke investeringen in het OV-bureau om ervoor te zorgen dat ook in de kleinste dorpskernen regelmatig bussen kunnen rijden. Dat is beter voor de bereikbaarheid, de omwonenden van het vliegveld en het klimaat.”