Groningen Airport Eelde wil Business Park Bravo en méér

Nieuws:

Door: Redactie

Groningen Airport Eelde heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Tynaarlo voor de doorontwikkeling van het luchthaventerrein. Hiermee wordt een belangrijke volgende stap gezet voor een nieuw bedrijventerrein Business Park Bravo, de OV hub, de Airport Campus en de ontsluiting van de luchthaven.

De toekomstvisie voor het luchthaventerrein richt zich volgens een persbericht op drie samenhangende pijlers. Allereerst wordt ingezet op het herinrichten van het voorterrein van de luchthaven. Hiermee wordt de bereikbaarheid verbeterd, onder andere door de realisatie van een rotonde en een OV-hub aan de Burgemeester Legroweg. Deze maatregelen zorgen voor een betere en veiligere toegankelijkheid van de luchthaven.

Daarnaast werkt de luchthaven aan het versterken en verbreden van haar maatschappelijke rol. Een belangrijk onderdeel hiervan is uitbreiding van de al bestaande onderwijsfaciliteiten, waarmee nog meer ruimte ontstaat voor de Airport Campus, met focus op talentontwikkeling en intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De derde pijler richt zich op het creëren van extra ruimte voor bedrijvigheid. De luchthaven ontwikkelt zich verder als aantrekkelijke vestigingslocatie voor luchtvaart gebonden bedrijven. De ontwikkeling van Business Park Bravo maakt onderdeel uit van deze bredere ambitie.

Op donderdagavond 19 maart jl. zijn direct omwonenden tijdens een informatiemarkt bijgepraat over de voortgang van de plannen en de verdere uitwerking van Business Park Bravo.

De aanvraag zoals ingediend bij de gemeente Tynaarlo kunt u terugvinden op de website van Groningen Airport Eelde, via groningenairport.nl/bravo