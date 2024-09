Groningen City Swim, het was succes

Door: Redactie

De Groningen City Swim – Swim Challenge op 31 augustus in het Paterswoldsemeer en in de diepen van de stad was een succes en er was veel publiek.

In totaal deden er ruim 300 zwemmers mee aan de Groningen Swim Challenge en City Swim samen. Yvonne Medendorp en Bernie Beikes, beide van Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP) hadden zich opgegeven voor de langere afstand van de Groningen City Swim (het rondje stad van 3,8 km). Dat stuk werd door rond de 75 zwemmers afgelegd.

Er werd gezwommen voor een goed doel, voor het UMCG (bestrijding van kanker) en in totaal is er een bedrag van maar liefst zo’n €185.000 opgehaald.

Onder donkere, lage bruggen door, zwaaiend naar het publiek en onder aanmoediging van klappend publiek zwommen de zwemmers door en door.

Yvonne en Bernie deden er ongeveer 1,5 uur over om helemaal rond te zwemmen.