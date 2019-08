Groningen wil weten hoe inwoners denken over afval-inzameling

Door: Redactie

Hoe moet het afval in Groningen worden ingezameld? De gemeente Groningen wil afval optimaal scheiden, inzamelen en recyclen. Alle inwoners kunnen meedenken over het afvalbeleid. Hun mening wordt de komende weken gepeild in een enquête.

De antwoorden van de inwoners zijn van invloed op het nieuw vast te stellen afvalbeleid. Dat is nodig omdat in Haren en Groningen nu verschillende manier van inzamelen gelden.

Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan zich voor het panel opgeven en zo deelnemen aan actuele enquêtes. Om een nog hogere respons te krijgen, wordt de enquête over afvalbeleid bovendien verspreid via dag- en weekbladen en sociale media. Link: http://bit.ly/afvalgro

Naar aanleiding van fusie

Aanleiding voor de enquête is de samenvoeging, op 1 januari van dit jaar, van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De wijze waarop het afval wordt ingezameld en de afvalstoffenheffing wordt bepaald, verschilt nu nog. Zo kennen de voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen vaste afvaltarieven, maar wordt in de voormalige gemeente Haren afgerekend op gewicht.

De bedoeling is dat er voor de huidige gemeente Groningen een nieuw, eenduidig beleid komt. In de enquête wordt onder meer gevraagd hoe de inwoners denken over afvalinzameling, over de mogelijkheden en voorzieningen om afval te scheiden en over de manier waarop de afvalstoffenheffing nu is geregeld.

Meedenken kan tot 8 september

Wethouder Glimina Chakor hoopt op een hoge respons: ‘Iedereen heeft te maken met afvalinzameling. We vinden het waardevol om de mening van de mensen te kennen en hier rekening mee te houden, voor we aanpassingen van het afvalbeleid overwegen.’ De gemeente Groningen streeft samen met haar inwoners naar optimale afvalscheiding en heeft de ambitie om op termijn alle afval opnieuw te gebruiken of te recyclen. De enquête loopt vanaf vandaag, tot 8 september. De gemeenteraad van Groningen zal vervolgens – mede op basis van de resultaten van deze enquête – worden betrokken bij de opstelling van een nieuw afvalbeleid en de opbouw en structuur van de afvalstoffenheffing per 2021.